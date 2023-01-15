Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис». У Бучневича — гол

В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Алекс Киллорн, Ник Пербикс, а также Брейден Пойнт, записавший на свой счёт дубль. Российские игроки Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отметились результативными передачами.

У хозяев в этой встрече забивали Тайлер Питлик и российский нападающий Павел Бучневич. Его соотечественник, форвард Алексей Торопченко отметился результативной передачей в моменте с голом Питлика.

«Тампа» одержала третью победу кряду. «Сент-Луис», в свою очередь, потерпел второе подряд поражение.