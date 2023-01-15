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Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис». У Бучневича — гол

Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис». У Бучневича — гол
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В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Алекс Киллорн, Ник Пербикс, а также Брейден Пойнт, записавший на свой счёт дубль. Российские игроки Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отметились результативными передачами.

У хозяев в этой встрече забивали Тайлер Питлик и российский нападающий Павел Бучневич. Его соотечественник, форвард Алексей Торопченко отметился результативной передачей в моменте с голом Питлика.

«Тампа» одержала третью победу кряду. «Сент-Луис», в свою очередь, потерпел второе подряд поражение.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Питлик (Торопченко) – 02:39 (5x5)   1:1 Пойнт (Пербикс) – 12:22 (5x5)   1:2 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 16:43 (5x4)   1:3 Пербикс (Сергачёв, Пойнт) – 32:44 (5x5)   2:3 Бучневич (Кайру, Томас) – 33:55 (5x5)   2:4 Киллорн (Хагель) – 38:22 (5x5)
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