Клим Костин забил девятый гол в этом сезоне НХЛ, отличившись в третьем матче кряду

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В ходе второго периода гости впереди — 4:2.

Четвёртую шайбу «нефтяников» в матче забросил российский нападающий Клим Костин, для которого этот гол стал девятым в нынешнем сезоне НХЛ. Примечательно, что 23-летний форвард отличился в третьем матче кряду, оджнажды на этом отрезке даже отметившись дублем.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего на счету Костина стало 13 (9+4) результативных действий в 29 матчах текущего регулярного чемпионата. Он проводит дебютный сезон в составе «Эдмонтона» и уже установил свои лучшие результаты, как по голам, так и по очкам в регулярках НХЛ.