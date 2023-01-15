Драйзайтль стал пятым игроком в истории «Эдмонтона» с 50 матчами с 2+ голами за игру

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов гости впереди — 4:3.
В составе «нефтяников» дублем отметился нападающий Леон Драйзайтль, для которого сегодняшний матч стал 50-м за карьеру в клубе и лиге, в котором он забил как минимум две шайбы за игру. Немецкий форвард стал пятым игроком за всю историю «Ойлерз», кому покорилось данное достижение.
Клубный рекорд по матчам с 2+ голами принадлежит Уэйну Гретцки (137). Второе место занимает Яри Курри (104), следом располагаются Гленн Андерсон (76) и Марк Мессье (70).
Напомним, что четвёртую шайбу «нефтяников» в матче забросил российский нападающий Клим Костин, для которого этот гол стал девятым в нынешнем сезоне НХЛ.
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