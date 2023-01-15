Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль стал пятым игроком в истории «Эдмонтона» с 50 матчами с 2+ голами за игру

Драйзайтль стал пятым игроком в истории «Эдмонтона» с 50 матчами с 2+ голами за игру
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов гости впереди — 4:3.

В составе «нефтяников» дублем отметился нападающий Леон Драйзайтль, для которого сегодняшний матч стал 50-м за карьеру в клубе и лиге, в котором он забил как минимум две шайбы за игру. Немецкий форвард стал пятым игроком за всю историю «Ойлерз», кому покорилось данное достижение.

Клубный рекорд по матчам с 2+ голами принадлежит Уэйну Гретцки (137). Второе место занимает Яри Курри (104), следом располагаются Гленн Андерсон (76) и Марк Мессье (70).

Напомним, что четвёртую шайбу «нефтяников» в матче забросил российский нападающий Клим Костин, для которого этот гол стал девятым в нынешнем сезоне НХЛ.

Новость по теме
Клим Костин забил девятый гол в этом сезоне НХЛ, отличившись в третьем матче кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023