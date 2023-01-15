Овечкин забил в каждом матче, в котором играл в ретроформе. У него 11 шайб в семи встречах

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».



Как отмечает Russian Machine Never Breaks, капитан «столичных» забил в седьмой подряд встрече, которую команда проводила в ретроформе. Овечкин поражал ворота соперников в каждом матче, в котором «Вашингтон» играл в этих джерси. Всего в семи таких встречах в нынешнем сезоне 37-летний нападающий забросил 11 шайб. Это был последний матч в ретроформе в текущем чемпионате.



Всего на счету Овечкина 30 голов и 19 результативных передач в 45 встречах сезона-2022/2023.



Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

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