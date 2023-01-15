Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин забил в каждом матче, в котором играл в ретроформе. У него 11 шайб в семи встречах

Овечкин забил в каждом матче, в котором играл в ретроформе. У него 11 шайб в семи встречах
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».

Как отмечает Russian Machine Never Breaks, капитан «столичных» забил в седьмой подряд встрече, которую команда проводила в ретроформе. Овечкин поражал ворота соперников в каждом матче, в котором «Вашингтон» играл в этих джерси. Всего в семи таких встречах в нынешнем сезоне 37-летний нападающий забросил 11 шайб. Это был последний матч в ретроформе в текущем чемпионате.

Всего на счету Овечкина 30 голов и 19 результативных передач в 45 встречах сезона-2022/2023.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Рваные носки и безумные крики. Очень странные ритуалы Овечкина и Макдэвида Рваные носки и безумные крики. Очень странные ритуалы Овечкина и Макдэвида
Новость по теме
Защитник «Баффало» рассказал, как в Америке относятся к погоне Овечкина за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023