Мичков прокомментировал эпизод с удалением Фисенко за попытку колющего удара

Нападающий ХК «Сочи» Матвей Мичков прокомментировал спорный эпизод в матче с «Металлургом» (3:2), в котором форвард магнитогорского клуба Михаил Фисенко получил четыре штрафные минуты за попытку колющего удара в отношении 18-летнего хоккеиста сочинцев.
«Эпизод с удалением Фисенко – это игровой момент. Эмоции немного перехлестнули. У меня к нему нет никаких претензий. Всё что происходит на площадке – там и остаётся. Я его уважаю как человека, он старше меня, много где поиграл», — сказал Мичков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.
Отметим, что перед эпизодом с Фисенко удаление за подножку получил нападающий «Сочи» Егор Бабенко, однако, из-за двойного штрафа магнитогорского форварда «Металлург» остался в меньшинстве и пропустил победный гол.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что благодаря этому голу «Сочи» одержали победу и прервали свою 21-матчевую серию поражений.
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