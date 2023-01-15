Татьяна Тарасова: Овечкин — легендарный спортсмен, гордость нашей хоккейной школы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на очередной рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. 37-летний нападающий стал вторым игроком после Уэйна Гретцки в истории регулярных чемпионатов лиги, забившим 400 голов дома и 400 на выезде.

«Овечкин — легендарный российский спортсмен. Он великий хоккеист, гордость российской хоккейной школы. Александр — пример того, каким должен быть спортсмен. Он никогда не перестает трудиться, все уже сбились со счета от количества его рекордов. Поздравляю и желаю ему не останавливаться!», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.