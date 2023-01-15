Татьяна Тарасова: Овечкин — легендарный спортсмен, гордость нашей хоккейной школы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на очередной рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. 37-летний нападающий стал вторым игроком после Уэйна Гретцки в истории регулярных чемпионатов лиги, забившим 400 голов дома и 400 на выезде.
«Овечкин — легендарный российский спортсмен. Он великий хоккеист, гордость российской хоккейной школы. Александр — пример того, каким должен быть спортсмен. Он никогда не перестает трудиться, все уже сбились со счета от количества его рекордов. Поздравляю и желаю ему не останавливаться!», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
- 15 января 2023
-
17:32
-
17:23
-
17:13
-
16:49
-
16:31
-
16:12
-
15:51
-
15:50
-
15:20
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:13
-
10:51
-
10:34
-
10:07
-
09:30
-
09:26
-
09:00
-
08:42
-
08:10
-
07:58
-
07:46
-
07:36
-
07:28
-
07:17
-
06:43
-
06:38