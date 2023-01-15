Яшкин стал 3-м игроком в истории КХЛ, который забивал 30+ голов в 3 и более регулярках

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимает на своём льду хабаровский «Амур». Идёт второй период, счёт 3:1.

В конце первого периода счёт 1:1 сделал нападающий армейцев Дмитрий Яшкин с передач Игоря Ожиганова и Никиты Гусева. 29-летний форвард забросил 30-ю шайбу в сезоне и стал третьим игроком в истории КХЛ, который забивал более 30 голов в трёх и более регулярных чемпионатах, сообщает пресс-служба лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Сезоны с 30 и более голами:



1. Сергей Мозякин – 5;

2. Найджел Доус – 4;

3. Дмитрий Яшкин – 3.

До сегодняшнего матча Яшкин провёл за СКА 50 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 44 очка.