Яшкин стал 3-м игроком в истории КХЛ, который забивал 30+ голов в 3 и более регулярках

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимает на своём льду хабаровский «Амур». Идёт второй период, счёт 3:1.
В конце первого периода счёт 1:1 сделал нападающий армейцев Дмитрий Яшкин с передач Игоря Ожиганова и Никиты Гусева. 29-летний форвард забросил 30-ю шайбу в сезоне и стал третьим игроком в истории КХЛ, который забивал более 30 голов в трёх и более регулярных чемпионатах, сообщает пресс-служба лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Сезоны с 30 и более голами:
1. Сергей Мозякин – 5;
2. Найджел Доус – 4;
3. Дмитрий Яшкин – 3.
До сегодняшнего матча Яшкин провёл за СКА 50 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 44 очка.
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