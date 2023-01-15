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СКА одержал четвёртую победу подряд, уверенно обыграв дома «Амур»

СКА одержал четвёртую победу подряд, уверенно обыграв дома «Амур»
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В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду хабаровский «Амур». Победу со счётом 3:1 одержали армейцы.

На 16-й минуте первого периода счёт в матче открыл Ярослав Лихачёв с передач Ивана Николишина и Станислава Бочарова. На 19-й минуте периода счёт сравнял Дмитрий Яшкин с передач Игоря Ожиганова и Никиты Гусева.

На четвёртой минуте второго периода вывел хозяев вперёд Максим Грошев с передачи Эмиля Галимова. На шестой минуте периода счёт 3:1 сделал Святослав Гребенщиков с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Лихачёв (Николишин, Бочаров) – 15:21 (5x5)   1:1 Яшкин (Ожиганов, Гусев) – 18:02 (5x4)   2:1 Грошев (Галимов) – 23:51 (5x5)   3:1 Гребенщиков (Хайруллин, Глотов) – 25:07 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче СКА сыграет в гостях с ЦСКА 17 января. «Амур» примет дома «Адмирал» 18 января.

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