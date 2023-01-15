СКА одержал четвёртую победу подряд, уверенно обыграв дома «Амур»

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду хабаровский «Амур». Победу со счётом 3:1 одержали армейцы.

На 16-й минуте первого периода счёт в матче открыл Ярослав Лихачёв с передач Ивана Николишина и Станислава Бочарова. На 19-й минуте периода счёт сравнял Дмитрий Яшкин с передач Игоря Ожиганова и Никиты Гусева.

На четвёртой минуте второго периода вывел хозяев вперёд Максим Грошев с передачи Эмиля Галимова. На шестой минуте периода счёт 3:1 сделал Святослав Гребенщиков с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова.

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В следующем матче СКА сыграет в гостях с ЦСКА 17 января. «Амур» примет дома «Адмирал» 18 января.