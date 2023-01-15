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Тренер московского «Динамо» Кудашов оценил победу над «Локомотивом»

Тренер московского «Динамо» Кудашов оценил победу над «Локомотивом»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о победе над «Локомотивом» (2:0) и объяснил выбор голкипера Ильи Коновалова на матч.

«В Ярославле всегда отличная атмосфера. Сегодня – не исключение. Равная игра, абсолютно равная. Хорошо, что вовремя забили гол. Наверное, эта шайба и стала переломной, потому что где-то мы «душим», где-то нас закрыли, особенно – во втором периоде. Равная игра. Поскольку мы использовали моменты, нам удалось победить.

Выбор Коновалова на матч с родной командой? В этом нет никакого подтекста. В прошлом матче играл Волков, сыграл неплохо, но отдал много сил. Поэтому решили поставить Коновалова.

Как ярославцы себя чувствуют в «Динамо»? Они – молодцы. Я думаю, что они влились в коллектив, много играют», — цитирует Кудашова сайт КХЛ.

После победы бело-голубые набрали 66 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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