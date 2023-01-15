Никитин: у «Динамо» чувствовался нерв, они были позлее на нейтральных шайбах

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:2) и рассказал о проблемах ярославцев в атаке.

«Заслуженная победа «Динамо». Хоть и коллега сказал, что игра равная, но у них чувствовался нерв. «Динамо» было позлее на нейтральных шайбах, поэтому они и забили первый гол.

Проблемы в атаке? Вопрос в том, что команда соперника двигалась лучше и перекрывала. Проблема в том, что мы не предлагались под владеющего шайбой. Не каждый оттягивал на себя соперника. Поэтому и казалось, что многие «тянут одеяло на себя». Нужно предлагать себя, за счёт этого и победили в первых матчах против «Динамо». Сегодня мы сыграли в игру, в которую хотел играть соперник», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

«Локомотив» после 52 матчей набрал 67 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» сыграет в гостях с «Куньлунем» 17 января в 19:00 мск.