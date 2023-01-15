Тренер ЦСКА Фёдоров: сыграли не без ошибок, но в 3-м периоде взяли свою игру под контроль

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу над «Северсталью» (4:2) и рассказал про звенья армейцев.

«Всегда непростые игры с «Северсталью». Хорошая, организованная команда. Считаю, что сыграли достойно. Не без ошибок, но в третьем периоде нам удалось взять свою игру под контроль и доставить достаточно неприятностей сопернику. Молодцы, что реализовали свои моменты. Это была быстрая игра, шайба двигалась, наши переключения от атаки к обороне были хороши, особенно в третьем периоде.

Были ли у нас сегодня оптимальные звенья? На этот вечер, на эту игру с «Северсталью» — да, это были хорошие сочетания. Игра это подтвердила. Будет здорово, если такие звенья у нас будут и в плей-офф. Парни молодцы, понимают, что в оставшейся части чемпионата мы должны показывать надёжный и правильный хоккей», — приводит слова Фёдорова сайт КХЛ.

ЦСКА после победы набрал 71 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.