«Детройт» выставил голкипера с зарплатой в $ 3 млн на драфт отказов

«Детройт Ред Уингз» выставил голкипера Алекса Недельковича на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».
В текущем сезоне 27-летний американский вратарь сыграл за «красные крылья» девять матчей, в которых одержал две победы с 88% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,09. Также у Недельковича есть шесть матчей в Американской хоккейной лиге за «Гранд-Рапидс Гриффинс». Алекс в АХЛ одержал три победы с процентом отражённых бросков 92 и коэффициентом надёжности 2,30.
Неделькович имеет кэпхит в $ 3 млн. Контракт истекает в конце текущего сезона.
Голкипер становился обладателем золотых медалей юниорского чемпионата мира 2014 года, который состоялся в Финляндии. В 2019 году Неделькович стал чемпионом АХЛ в составе фарм-клуба «Каролины» «Шарлотта Чекерс».
- 15 января 2023
-
23:08
-
22:47
-
22:33
-
22:21
-
22:09
-
22:02
-
21:35
-
21:27
-
21:06
-
20:57
-
20:52
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:28
-
20:11
-
20:07
-
19:56
-
19:51
-
19:46
-
19:36
-
19:34
-
19:34
-
19:13
-
19:09
-
19:01
-
18:42
-
18:23
-
18:14
-
18:01
-
17:44
-
17:32
-
17:23
-
17:13
-
16:49