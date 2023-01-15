«Детройт» выставил голкипера с зарплатой в $ 3 млн на драфт отказов

«Детройт Ред Уингз» выставил голкипера Алекса Недельковича на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

В текущем сезоне 27-летний американский вратарь сыграл за «красные крылья» девять матчей, в которых одержал две победы с 88% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,09. Также у Недельковича есть шесть матчей в Американской хоккейной лиге за «Гранд-Рапидс Гриффинс». Алекс в АХЛ одержал три победы с процентом отражённых бросков 92 и коэффициентом надёжности 2,30.

Неделькович имеет кэпхит в $ 3 млн. Контракт истекает в конце текущего сезона.

Голкипер становился обладателем золотых медалей юниорского чемпионата мира 2014 года, который состоялся в Финляндии. В 2019 году Неделькович стал чемпионом АХЛ в составе фарм-клуба «Каролины» «Шарлотта Чекерс».