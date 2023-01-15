Главный тренер «Оттавы» рассказал о состоянии Артёма Зуба и Никиты Зайцева

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ди-Джей Смит рассказал о состоянии российских защитников клуба Артёма Зуба и Никиты Зайцева.
«Зуб пропустит матч с «Сент-Луис Блюз» (17 января в 4:00 мск. — Прим. «Чемпионата»). Зайцев сегодня тренировался, но играть не готов», — приводит слова Смита радио «TSN 1200» на своей странице в «Твиттере».
Никита Зайцев в текущем сезоне сыграл за «Сенаторз» 19 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Напомним, в конце декабря 2022 года Зайцев получил травму нижней части тела в матче с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ). После этого 31-летний защитник в сезоне-2022/2023 не играл.
Артём Зуб провёл за «Оттаву» 21 игру, в которой набрал 6 (3+3) очков. Напомним, Зуб получил перелом челюсти в начале декабря в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ), когда шайба попала ему в лицо. Артём вернулся 1 января.
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