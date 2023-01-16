Панарин обошёл Козлова в списке российских снайперов НХЛ

Российский нападающий Артемий Панарин обошёл Виктора Козлова по голам в Национальной хоккейной лиге среди россиян.

Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (1:2). Таким образом, Панарин забил 199-й гол в НХЛ и обошёл Козлова, на счету которого было 198 голов. Теперь Панарин занимает чистое 18-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.

Следующей целью Панарина является Валерий Каменский, на счету которого 200 голов в НХЛ.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие 44 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 12 голов и сделал 35 результативных передач при коэффициенте полезности «-4». В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».