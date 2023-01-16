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Андрей Свечников обошёл Алексея Морозова по голевым передачам в НХЛ

Андрей Свечников обошёл Алексея Морозова по голевым передачам в НХЛ
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов. Основное время матча закончилось со счётом 3:3.

Российский нападающий Андрей Свечников отличился в матче результативной передачей. Таким образом 22-летний форвард сделал свою 136-ю голевую передачу за карьеру в Национальной хоккейной лиге и обошёл Алексея Морозова, у которого было 135 ассистов. Свечников вышел на 55-е место по передачам среди россиян в истории НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Лидером среди россиян является нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с 727 передачами.

«Каролина Харрикейнз» располагается на второй позиции Восточной конференции НХЛ с 62 очками после 44 матчей.

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