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Равиль Гусманов стал помощником Ильи Воробьёва в «Металлурге»

Равиль Гусманов стал помощником Ильи Воробьёва в «Металлурге»
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Магнитогорский «Металлург» на своём официальном сайте объявил о назначении Равиля Гусманова помощником главного тренера Ильи Воробьёва. Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

В составе «Магнитки» Гусманов трижды становился чемпионом России (1999, 2001, 2007), дважды выигрывал Евролигу (1999, 2000), выигрывал Кубок Шпенглера (2005), стал обладателем Суперкубка Европы (2000) и Кубка европейских чемпионов (2008).

В «Металлурге» форвард был капитаном команды и выступал под номером 34, который закреплён под сводами арены «Металлург».

Равиль работал в качестве ассистента главного тренера в «Тракторе» (2010–2014, 2015–2018, 2020/2021), «Адмирале» (2014). Был главным тренером в «Челмете» (2018/2019) и «Чэн Тоу» (2019).

«Магнитка» в последних матчах потерпела три поражения подряд и располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 очка.

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