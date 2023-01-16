Нападающий «Нефтехимика» Митякин — о лимите: легионеры добавляют мастерства

Форвард «Нефтехимика» Евгений Митякин рассказал о своём отношении к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ, который вступит в силу со следующего сезона.

«Мне нравится играть против сильных легионеров. А когда они являются твоими одноклубниками, есть возможность поучиться у них, что-то подсмотреть. Не знаю, понизит ли уровень лиги ужесточение лимита на легионеров. Но качественные иностранцы всё-таки добавляют мастерства командам», — сказал Митякин в интервью «ТИ-Спорт».

В текущем сезоне 25-летний нападающий провёл за нижнекамский клуб 50 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач с показателем полезности «+4». «Нефтехимик» с 49 набранными очками находится на девятом месте в таблице Востока.