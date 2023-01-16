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«Ак Барс» сломил сопротивление «Адмирала», отыгравшись на предпоследней минуте

«Ак Барс» сломил сопротивление «Адмирала», отыгравшись на предпоследней минуте
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2023, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Чебыкин (Елисеев, Шулак) – 36:44 (5x4)   1:1 Кагарлицкий (Шипачёв, А. Радулов) – 58:54 (5x5)   2:1 Воронков – 65:00

Первый период прошёл без голов. На 17-й минуте второго игрового отрезка Николай Чебыкин вывел владивостокскую команду вперёд, реализовав численное большинство. Очки за результативные передачи получили Николай Елисеев и Либор Шулак. На 59-й минуте Дмитрий Кагарлицкий сравнял счёт. В серии буллитов победу своей команде принёс Дмитрий Воронков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» сыграет в Хабаровске с «Амуром». «Ак Барс» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 18 января.

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