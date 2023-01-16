«Ак Барс» сломил сопротивление «Адмирала», отыгравшись на предпоследней минуте

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Первый период прошёл без голов. На 17-й минуте второго игрового отрезка Николай Чебыкин вывел владивостокскую команду вперёд, реализовав численное большинство. Очки за результативные передачи получили Николай Елисеев и Либор Шулак. На 59-й минуте Дмитрий Кагарлицкий сравнял счёт. В серии буллитов победу своей команде принёс Дмитрий Воронков.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» сыграет в Хабаровске с «Амуром». «Ак Барс» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 18 января.