«Каролина» отправила российского вратаря Петра Кочеткова в АХЛ

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков отправлен в АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.

Отметим, что пребывание голкипера в фарме может носить краткосрочный характер, поскольку следующая встреча «ураганов» запланирована лишь на 19 января.

Напомним, в нынешнем сезоне Кочетков принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В среднем за встречу российский вратарь отражает 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,33. В декабре 2022 года Кочеткова признали лучшим новичком декабря в НХЛ.

«Каролина» в текущем сезоне сыграла 44 матча и набрала 62 очка. «Харрикейнз» занимают второе место в Восточной Конференции и в сводной таблице Национальной хоккейной лиги.