«Бостон» разгромил «Филадельфию» со счётом 6:0, у Проворова — «-1»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2023, понедельник. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Пастрняк (Заха, Крейчи) – 04:38 (5x5) 2:0 Заха (Крейчи, Линдхольм) – 15:05 (5x5) 3:0 Маршан (Грызлик, Бержерон) – 23:55 (5x5) 4:0 Заха (Крейчи) – 24:41 (5x5) 5:0 Пастрняк (Маршан, Макэвой) – 40:36 (5x4) 6:0 Грызлик (Макэвой, Пастрняк) – 48:04 (4x4)
В составе «мишек» голами отметились Давид Пастрняк и Павел Заха, оформившие по дублю, а также Брэд Маршан и Мэтт Грызлик. Давид Крейчи отдал три результативные передачи, Чарли Макэвой — две. Герои встречи Пастрняк и Заха также записали на свой счёт по одному ассисту.
Отметим, что в матче принял участие российский защитник «лётчиков» Иван Проворов. Хоккеист не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности "-1".
Комментарии
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