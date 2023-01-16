«Бостон» разгромил «Филадельфию» со счётом 6:0, у Проворова — «-1»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).

В составе «мишек» голами отметились Давид Пастрняк и Павел Заха, оформившие по дублю, а также Брэд Маршан и Мэтт Грызлик. Давид Крейчи отдал три результативные передачи, Чарли Макэвой — две. Герои встречи Пастрняк и Заха также записали на свой счёт по одному ассисту.

Отметим, что в матче принял участие российский защитник «лётчиков» Иван Проворов. Хоккеист не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности "-1".