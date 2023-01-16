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«Бостон» разгромил «Филадельфию» со счётом 6:0, у Проворова — «-1»

«Бостон» разгромил «Филадельфию» со счётом 6:0, у Проворова — «-1»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2023, понедельник. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Пастрняк (Заха, Крейчи) – 04:38 (5x5)   2:0 Заха (Крейчи, Линдхольм) – 15:05 (5x5)   3:0 Маршан (Грызлик, Бержерон) – 23:55 (5x5)   4:0 Заха (Крейчи) – 24:41 (5x5)   5:0 Пастрняк (Маршан, Макэвой) – 40:36 (5x4)   6:0 Грызлик (Макэвой, Пастрняк) – 48:04 (4x4)

В составе «мишек» голами отметились Давид Пастрняк и Павел Заха, оформившие по дублю, а также Брэд Маршан и Мэтт Грызлик. Давид Крейчи отдал три результативные передачи, Чарли Макэвой — две. Герои встречи Пастрняк и Заха также записали на свой счёт по одному ассисту.

Отметим, что в матче принял участие российский защитник «лётчиков» Иван Проворов. Хоккеист не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности "-1".

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