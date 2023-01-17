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Передача Ничушкина помогла «Колорадо» крупно обыграть «Детройт»

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» крупно обыграть «Детройт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Арттури Лехконен, Кейл Макар (дважды), Джей Ти Комфер и Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачи.

За «Детройт» отличились Эндрю Копп, Бен Шьяро и Дэвид Перрон.

Таким образом, «Колорадо» одержал вторую победу подряд. «Детройт», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Колорадо» сыграет «Калгари Флэймз», а «Детройт» встретится с «Аризоной Койотс». Матчи пройдут 19 и 18 января соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2023, понедельник. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лехконен (Макар, Тэйвз) – 05:12 (5x5)   2:0 Макар (Маккиннон, Ничушкин) – 18:04 (5x4)   3:0 Макар (Маккиннон, Комфер) – 23:05 (5x5)   4:0 Комфер (Родригес, Жирар) – 30:06 (5x4)   5:0 Маккиннон (Родригес, Тэйвз) – 35:53 (5x5)   5:1 Копп (Перрон, Расмуссен) – 38:58 (5x5)   5:2 Шьяро (Гронек, Ларкин) – 43:40 (4x4)   6:2 Маккиннон – 45:24 (5x5)   6:3 Зайдер (Расмуссен, Копп) – 59:26 (5x5)
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