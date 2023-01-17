Передача Ничушкина помогла «Колорадо» крупно обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Арттури Лехконен, Кейл Макар (дважды), Джей Ти Комфер и Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачи.

За «Детройт» отличились Эндрю Копп, Бен Шьяро и Дэвид Перрон.

Таким образом, «Колорадо» одержал вторую победу подряд. «Детройт», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Колорадо» сыграет «Калгари Флэймз», а «Детройт» встретится с «Аризоной Койотс». Матчи пройдут 19 и 18 января соответственно.