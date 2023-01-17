Овечкин сократил отставание от Микиты в списке лучших бомбардиров НХЛ до семи очков
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Кэпиталз» результативной передачей отметился российский форвард и капитан команды Александр Овечкин. В активе 37-летнего капитана «столичных» теперь 1460 (810+650) очков в 1320 сыгранных матчах за карьеру в НХЛ.
Российский форвард продолжает занимать 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Следующей целью для россиянина является показатель Стэна Микиты (1467), отставание от которого Александр сократил до семи результативных действий.
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