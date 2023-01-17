Голкипер «Нью-Джерси» Ванечек в прыжке не позволил Барабанову реализовать буллит
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов — 4:3.
В составе «Сан-Хосе» отличились Тимо Майер, Эрик Карлссон и Ник Бонино. Российский нападающий хозяев Александр Барабанов не отметился результативными действиями. Также он не реализовал послематчевый буллит, причём этот момент получился очень интересным.
Российский форвард уже практически обыграл голкипера «Нью-Джерси» Витека Ванечека, но чешский вратарь совершил прыжок, вытянул клюшку и всё-таки сумел парировать бросок Александра, поставив точку в этом матче.
Новость по теме«Сан-Хосе» проиграл «Нью-Джерси», Барабанов не реализовал буллит
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