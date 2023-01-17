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«Нэшвилл» переиграл «Калгари», у Никиты Задорова один гол

«Нэшвилл» переиграл «Калгари», у Никиты Задорова один гол
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже на девятой минуте матча швейцарский защитник Роман Йози открыл счёт голам. Райан Макдона и Мэтт Дюшейн записали в свой актив по голевой передаче. Юусо Пярссинен на 15-й минуте игры удвоил преимущество хозяев. Таннер Жано и Колтон Сиссонс отметились годевыми передачами.

Во втором игровом отрезке, на 39-й минуте, российский защитник Никита Задоров отыграл один гол для гостей. Микаэль Баклунд и Эндрю Манджанапе отметились голевыми передачами.

В матче также принял участие ещё один российский нападающий. Форвард хозяев Яков Тренин провёл на льду 10 минут и 50 секунд, но результативными действиями отметиться не сумел.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2023, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Йози (Макдона, Дюшейн) – 08:26 (5x5)   2:0 Пярссинен (Жанно, Сиссонс) – 14:24 (5x5)   2:1 Задоров (Баклунд, Манджапане) – 38:07 (5x5)
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