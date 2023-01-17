«Нэшвилл» переиграл «Калгари», у Никиты Задорова один гол

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Уже на девятой минуте матча швейцарский защитник Роман Йози открыл счёт голам. Райан Макдона и Мэтт Дюшейн записали в свой актив по голевой передаче. Юусо Пярссинен на 15-й минуте игры удвоил преимущество хозяев. Таннер Жано и Колтон Сиссонс отметились годевыми передачами.



Во втором игровом отрезке, на 39-й минуте, российский защитник Никита Задоров отыграл один гол для гостей. Микаэль Баклунд и Эндрю Манджанапе отметились голевыми передачами.



В матче также принял участие ещё один российский нападающий. Форвард хозяев Яков Тренин провёл на льду 10 минут и 50 секунд, но результативными действиями отметиться не сумел.