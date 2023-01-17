29-летний нападающий «Рейнджерс» иронично отреагировал на уникальное событие в карьере

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Баркли Гудроу стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1). Примечательно, что 29-летний форвард сегодня впервые в своей карьере отличился при игре в большинстве.

«Всего-то 450 матчей прошло или сколько там было?», — иронично отреагировал Гудроу после завершения матча на уникальное событие в карьере.

Матч с «Коламбусом» стал для канадского нападающего 455-м в регулярных чемпионатах НХЛ, и ранее Баркли никогда не забивал в большинстве. Стоит заметить, что всего на счету двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» стало 54 заброшенные шайбы в регулярках НХЛ, из которых 10 он забросил в меньшинстве.