The Athletic назвал главный сюрприз и главное разочарование «Вашингтона» в текущем сезоне

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мыслями о главном сюрпризе и разочаровании «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне.

«Главный сюрприз: Чарли Линдгрен.



Когда 3 декабря вратарь № 1 Дарси Кемпер получил травму, «Кэпс» выиграли в основное время лишь 10 матчей из 26 и застряли на 12-м месте в Восточной конференции. Никто не мог предсказать, что будет дальше: запасной вратарь Чарли Линдгрен, 29-летний хоккеист, который начал сезон, имея за плечами 29 матчей в НХЛ, спасает сезон «Вашингтона». С 5 декабря до возвращения Кемпера 22 декабря Линдгрен выиграл семь из восьми матчей, в среднем отражая 93% бросков при коэффициенте надёжности 2,00, что катапультировало «Кэпс» обратно в борьбу за плей-офф.

Самое большое разочарование: Энтони Манта.



Поскольку несколько ключевых нападающих рано выбыли из-за травм, «Кэпиталз» надеялись, что Энтони Манта (девять голов и 23 очка в 42 матчах) воспользуется возможностью, повысит уровень своей игры и станет творцом прорывного сезона. Вместо этого пятый по величине зарплаты форвард команды ($ 5,7 млн) разочаровал тренеров своей непоследовательностью. Сезон Манты не был плохим; он просто разочаровал. А учитывая, что впереди вторая половина чемпионата, у него ещё достаточно времени, чтобы изменить ситуацию", — приводит слова Эль-Башира The Athletic.