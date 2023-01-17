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The Athletic считает пару Проворов — Деанджело главным разочарованием сезона «Филадельфии»

The Athletic считает пару Проворов — Деанджело главным разочарованием сезона «Филадельфии»
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Журналист The Athletic Чарли О’Коннор назвал первую пару защитников «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова и Тони Деанджело главным разочарованием команды в нынешнем сезоне.

«Генеральный менеджер Чак Флетчер надеялся, что, отдав за Тони Деанджело три драфт-пика, он заполнит давнюю дыру в первой паре защитников праворуким игроком, а заодно поможет лучшей версии Ивана Проворова возродиться после двух неудачных сезонов. Результат? Дуэт не сработал, Деанджело сейчас находится во второй паре с Трэвисом Санхаймом, а Проворов является предметом слухов об обмене. Этот план точно не удался», — приводит слова О’Коннора The Athletic.

Напомним, ранее журналист Питер Харрис со ссылкой на инсайдера НХЛ Эллиотта Фридмана сообщил, что команды НХЛ делают предложения по обмену Проворова.

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