The Athletic считает пару Проворов — Деанджело главным разочарованием сезона «Филадельфии»

Журналист The Athletic Чарли О’Коннор назвал первую пару защитников «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова и Тони Деанджело главным разочарованием команды в нынешнем сезоне.
«Генеральный менеджер Чак Флетчер надеялся, что, отдав за Тони Деанджело три драфт-пика, он заполнит давнюю дыру в первой паре защитников праворуким игроком, а заодно поможет лучшей версии Ивана Проворова возродиться после двух неудачных сезонов. Результат? Дуэт не сработал, Деанджело сейчас находится во второй паре с Трэвисом Санхаймом, а Проворов является предметом слухов об обмене. Этот план точно не удался», — приводит слова О’Коннора The Athletic.
Напомним, ранее журналист Питер Харрис со ссылкой на инсайдера НХЛ Эллиотта Фридмана сообщил, что команды НХЛ делают предложения по обмену Проворова.
- 17 января 2023
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