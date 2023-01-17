Форвард «Анахайма» Зеграс открыл рот от удивления после сейва голкипера «Питтсбурга»

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Кейси Деcмит совершил один из ярчайших сейвов игрового дня в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс».

В одном из эпизодов встречи голкипер успел переместиться и поймать в ловушку шайбу после броска уже по пустым воротам нападающего Мэйсона Мактавиша. Особую примечательность этому моменту придала реакция другого форварда «уток» Тревора Зеграса. Хоккеист поднял руки и открыл рот от удивления.

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Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.