Защитник «Питтсбурга» Летанг приступил к тренировкам на льду после травмы

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг вышел на тренировку команды в бесконтактной майке, сообщает журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».

У Летанга была травма нижней части тела, когда он покинул команду, чтобы быть со своей семьёй после смерти его отца, Клода Фуке. В последний раз он играл 29 декабря 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:5 ОТ).

Напомним, Летанг не сыграл в «Зимней классике» и отправился к семье в связи со смертью отца. В ноябре 35-летний игрок перенёс инсульт. Крис вернулся к играм спустя 12 дней после инсульта – в матче с «Баффало», проведя на льду 22 минуты. Всего в этом регулярном сезоне НХЛ защитник в 29 играх набрал 16 (2+14) очков.

В следующем матче «пингвины» сыграют в гостях с «Оттавой Сенаторз» в ночь на 19 января (3:00 мск).