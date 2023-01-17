Защитник «Питтсбурга» Летанг приступил к тренировкам на льду после травмы

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг вышел на тренировку команды в бесконтактной майке, сообщает журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».
У Летанга была травма нижней части тела, когда он покинул команду, чтобы быть со своей семьёй после смерти его отца, Клода Фуке. В последний раз он играл 29 декабря 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:5 ОТ).
Напомним, Летанг не сыграл в «Зимней классике» и отправился к семье в связи со смертью отца. В ноябре 35-летний игрок перенёс инсульт. Крис вернулся к играм спустя 12 дней после инсульта – в матче с «Баффало», проведя на льду 22 минуты. Всего в этом регулярном сезоне НХЛ защитник в 29 играх набрал 16 (2+14) очков.
В следующем матче «пингвины» сыграют в гостях с «Оттавой Сенаторз» в ночь на 19 января (3:00 мск).
- 17 января 2023
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