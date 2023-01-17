Гендиректор завода Зарипова: мы значимся в тройке ведущих мировых производителей клюшек

Завод Даниса Зарипова «Заряд» начал выпускать вёсла и ряд деталей для мотоциклов, сообщает генеральный директор компании Артур Константинов.
Также Константинов отметил, что выпускаемые заводом клюшки имеют спрос в семи странах, в том числе Канаде, США и Чехии.
«Наши клюшки производятся из композитных материалов, как ракеты, благо входим в систему «Ростатома». И мы уже значимся в тройке ведущих мировых производителей клюшек. Пока выпускаем три разновидности клюшек под любой индивидуальный запрос, но они уже продаются, помимо России, в Канаде, США, Великобритании, Франции, Чехии, Индии.
Теперь делаем и форму для хоккеистов, а с прошлого декабря и вёсла, плюс ряд деталей мотоциклов. Так что мы открыты к партнёрству», – приводит слова Константинова «ТИ-Спорт».
Челнинская фабрика «Заряд» является единственным в России производителем клюшек. Завод функционирует с 2015 года.
- 17 января 2023
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