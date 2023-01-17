«Локомотив» всухую обыграл «Куньлунь» в гостях. Бочаров отразил 17 бросков

В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали гости.
На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Степан Никулин с передач Дениса Алексеева и Георгия Иванова.
На 16-й минуте второго периода преимущество гостей удвоил Павел Красковский с передач Александра Полунина и Рушана Рафикова.
В конце третьего периода третью шайбу гостей забросил Александр Полунин, поразивший пустые ворота.
Голкипер ярославцев Иван Бочаров оформил сухой матч, отразив 17 бросков по его воротам.
В следующем матче «Куньлунь» сыграет дома с «Сочи» 20 января (19:00 мск). «Локомотив» отправится в гости к «Торпедо» 19 января (19:00 мск).
- 17 января 2023
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