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«Локомотив» всухую обыграл «Куньлунь» в гостях. Бочаров отразил 17 бросков

«Локомотив» всухую обыграл «Куньлунь» в гостях. Бочаров отразил 17 бросков
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В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали гости.

На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Степан Никулин с передач Дениса Алексеева и Георгия Иванова.

На 16-й минуте второго периода преимущество гостей удвоил Павел Красковский с передач Александра Полунина и Рушана Рафикова.

В конце третьего периода третью шайбу гостей забросил Александр Полунин, поразивший пустые ворота.

Голкипер ярославцев Иван Бочаров оформил сухой матч, отразив 17 бросков по его воротам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2023, вторник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Никулин (Алексеев, Иванов) – 04:47 (5x5)   0:2 Красковский (Полунин, Рафиков) – 35:29 (5x4)   0:3 Полунин – 58:00 (en)

В следующем матче «Куньлунь» сыграет дома с «Сочи» 20 января (19:00 мск). «Локомотив» отправится в гости к «Торпедо» 19 января (19:00 мск).

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