Фёдоров — о достижениях игроков ЦСКА: правильные цифры наложились на правильную игру

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог встречи со СКА (4:2) и поздравил игроков своей команды с достижениями в КХЛ.

«Понимали, что соперник имеет быстрых нападающих, готовились к быстрой игре. Ребята сыграли в ключевых ситуациях надёжно, достаточно спокойно. Не без ошибок, но общий гол дал нам возможность забить те голы, которые мы забили, после чего довели игру до логического завершения. Парни проявили те качества, которые мы от них просили.

Хочу поздравить Костю Окулова с 300-м очком в лиге, Никиту Нестерова с тем, что он стал лучшим снайпером среди защитников в истории ЦСКА, у Серёжи Плотникова 450 очков в КХЛ. Правильные цифры наложились на правильную игру», — цитирует Фёдорова сайт КХЛ.

ЦСКА после победы набрал 73 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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