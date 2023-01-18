Овечкин сравнялся с Клодом Жиру по количеству передач за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Миннесоту Уайлд».



На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу столичной команды.



Счёт в матче был открыт на 19-й минуте игрового времени — отличился Мартин Фехервари, которому ассистировали Александр Овечкин и Тревор ван Римсдайк. На старте второго периода «Миннесоте» удалось сравнять счёт благодаря шайбе Джареда Сперджена.



На 26-й минуте встречи отличился Дилан Строум, выведший «Вашингтон» вперёд. Среди ассистентов Строума вновь оказался Овечкин.



Таким образом, Александр отдал 651-ю и 652-ю голевую передачи в заокеанской карьере, сравнявшись по этому показателю с нападающим «Оттавы Сенаторз» Клодом Жиру, у которого также 652 передачи за карьеру.