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Два очка Александра Овечкина не принесли «Вашингтону» победу в матче с «Миннесотой»

Два очка Александра Овечкина не принесли «Вашингтону» победу в матче с «Миннесотой»
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Миннесоту Уайлд». «Столичные» уступили соперникам со счётом 2:4.

Первый гол был забит только на 19-й минуте матча. Автором его стал Мартин Фехервари. Примечательно, что голевые передачи в свой актив записали российский нападающий Александр Овечкин и Тревор ван Римсдайк. На первой минуте второго отрезка игры отличился Джаред Сперджен.

На 26-й минуте матча хозяева вышли вперёд после точного выстрела Дилана Строума. Овечкин вновь записал голевой пас на свой счёт. Также голевую отдал Фехервари. На 34-й минуте сравнял Юнас Бродин после передач Коннора Дьюара и Мэтта Дамбы. На 39-й минуте за гостей забил Сперджен. Ассистировали ему Дьюар и Райан Ривз. Йоэль Эрикссон Эк установил итоговый счёт на табло на последней минуте матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2023, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Фехервари (Овечкин, ван Римсдайк) – 18:57 (5x5)   1:1 Сперджен – 20:50 (5x5)   2:1 Строум (Фехервари, Овечкин) – 25:05 (5x5)   2:2 Бродин (Дьюар, Дамба) – 33:12 (5x5)   2:3 Сперджен (Дьюар, Ривз) – 38:15 (5x5)   2:4 Эрикссон Эк (Годро) – 59:06 (en)
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