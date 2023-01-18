Два очка Александра Овечкина не принесли «Вашингтону» победу в матче с «Миннесотой»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Миннесоту Уайлд». «Столичные» уступили соперникам со счётом 2:4.
Первый гол был забит только на 19-й минуте матча. Автором его стал Мартин Фехервари. Примечательно, что голевые передачи в свой актив записали российский нападающий Александр Овечкин и Тревор ван Римсдайк. На первой минуте второго отрезка игры отличился Джаред Сперджен.
На 26-й минуте матча хозяева вышли вперёд после точного выстрела Дилана Строума. Овечкин вновь записал голевой пас на свой счёт. Также голевую отдал Фехервари. На 34-й минуте сравнял Юнас Бродин после передач Коннора Дьюара и Мэтта Дамбы. На 39-й минуте за гостей забил Сперджен. Ассистировали ему Дьюар и Райан Ривз. Йоэль Эрикссон Эк установил итоговый счёт на табло на последней минуте матча.
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