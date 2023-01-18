Кравец — о втором периоде игры с «Металлургом»: в хоккей нельзя играть одной ручкой

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с «Металлургом» (4:3 ОТ) рассказал об игре омичей во втором периоде.
«Почему после двух голов во втором периоде «Авангард» долго не мог ничего создать в атаке? Просто «Металлург» в этот момент сыграл лучше, правильнее, агрессивнее и физически выигрывал всю борьбу. Это получалось, потому что хоккей – такая мужская, стыковая игра, когда нельзя играть одной ручкой на прокатах. А в этот момент мы так и сделали. Были моменты, когда мы просто проезжали мимо игроков, они ловили шайбу и входили к нам в зону. А нужно было сыграть в тело, подобрать шайбу и перевести её в ту зону. Нельзя ни на секунду позволять себе играть не в полную силу и в каких-то моментах жалеть себя», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 18 января 2023
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