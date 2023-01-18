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«Вытянули на характере, не сломались». Толчинский — о волевой победе над «Металлургом»

«Вытянули на характере, не сломались». Толчинский — о волевой победе над «Металлургом»
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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал волевую победу в матче с «Металлургом» (4:1) и рассказал об игре с Арсением Грицюком.

«Вытянули этот матч на характере. Не сломались, хотя нелегко было нам играть, соперник очень серьёзный, креативный, мастеровитый, поэтому мы много времени в своей зоне провели. Но всё равно выстояли, нашли в себе силы отыграться и даже после быстрого третьего пропущенного руки не опустили. Это нам помогло вытащить матч.

Да, после двух быстрых голов во втором периоде были как будто в состоянии нокдауна, такое бывает. После такого тяжело выйти и играть как ни в чём не бывало, это психологический момент. Но к концу второго периода собрались, провели две ударные смены, забили.

Моя ударная связка с Грицюком? Мы давно играем вместе, прошли трудный путь, когда у нас ничего в звене не получалось. Наверное, это нам и помогло, потому что мы много общались, анализировали игры, моменты. Сейчас у нас полное доверие, так же и с Бродхёрстом, мы все вместе разговариваем, знаем, чего ждать друг от друга», — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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