Нападающий «Коламбуса» Марченко сравнил подход тренеров в НХЛ и КХЛ
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко сравнил подход тренеров в НХЛ и КХЛ.
«Здесь тренировок очень мало, у нас одни игры. Здесь подход в плане ошибок легче и проще, потому что здесь 82 игры, тренер говорит всегда спокойно, показывает какие-то нюансы, над которыми нужно работать. Если ошибка, то могут «посадить», но это бывает редко, идёт какой-то диалог, говорят, в чём нужно добавить. Они всегда говорят о том, что нужно получать удовольствие от игры, это приятно слышать, это успокаивает», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
22-летний российский форвард в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл за «Коламбус» 21 матч, в котором набрал 9 (9+0) очков.
Новость по темеФорвард «Коламбуса» Марченко сравнил игровой стиль в КХЛ и НХЛ
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