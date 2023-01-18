Нападающий «Коламбуса» Марченко сравнил подход тренеров в НХЛ и КХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко сравнил подход тренеров в НХЛ и КХЛ.

«Здесь тренировок очень мало, у нас одни игры. Здесь подход в плане ошибок легче и проще, потому что здесь 82 игры, тренер говорит всегда спокойно, показывает какие-то нюансы, над которыми нужно работать. Если ошибка, то могут «посадить», но это бывает редко, идёт какой-то диалог, говорят, в чём нужно добавить. Они всегда говорят о том, что нужно получать удовольствие от игры, это приятно слышать, это успокаивает», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

22-летний российский форвард в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл за «Коламбус» 21 матч, в котором набрал 9 (9+0) очков.