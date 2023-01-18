Форвард «Коламбуса» Марченко сравнил игровой стиль в КХЛ и НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко сравнил игровой стиль в КХЛ и НХЛ.
«Какую команду КХЛ можно назвать самой североамериканской? Не могу сравнивать, потому что у нас менталитет другой в плане хоккея. Мы любим больше играть с шайбой, сохранять её, играть в позиционные атаки — мне нравится это, это интересно. Здесь все бегут, все бросают, приходится бегать туда-обратно — а в России мы приехали в одну зону, закрепились, потом поехали обратно. У нас все команды хорошо сохраняют шайбу и любят подержать её в чужой зоне, здесь больше забросов, давления, работы без шайбы, к этому надо было привыкать», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
22-летний российский форвард в текущем сезоне провёл за «Коламбус» 21 матч, в котором набрал 9 (9+0) очков.
- 18 января 2023
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