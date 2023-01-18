«Талант мирового класса». Глава скаутинга новичков НХЛ — о Мичкове

ESPN в своей статье рассказал об игре форварда «Сочи» Матвее Мичкове и его шансах на драфте НХЛ – 2023.

«Самым перспективным игроком молодёжной сборной России является вингер Матвей Мичков, которого за последние несколько лет оценивали как потенциального игрока в топ-3 следующего драфта НХЛ.

Высокий выбор Мичкова зависит от готовности команды пойти на некоторый риск, поскольку он подписал контракт в КХЛ на сезон-2025/2026, и у него могут возникнуть сложности с игрой в Северной Америке», — говорится в статье.

«Мичков всё ещё находится под номером 2-4 в потенциальном выборе на драфте. На льду нет никаких сомнений в том, что он суперквалифицирован. Талант мирового класса», — приводит слова главы скаутинга новичков НХЛ ESPN.