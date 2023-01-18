Тренер «Салавата» Козлов назвал причины поражения от «Ак Барса»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) и оценил игру уфимцев в атаке.

«С нашей стороны было хорошее начало, подловили соперника в контратаке. В меньшинстве хорошо сыграли, выстояли четыре минуты. Мы играли правильно 38 минут. Оборонялись, когда надо было — атаковали. Потом сделали ошибку, а в третьем периоде не дотерпели.

Как изменилась Казань после смены главного тренера? «Ак Барс» всегда принципиальный соперник. Это такая же хорошая и мастеровая команда с опытными нападающими и защитниками.

Почему не смогли контролировать ход игры? Такому сопернику не надо давать лишние шансы. Если ошибаться, они рано или поздно этим воспользуются.

Доволен игрой команды в атаке? План на игру был – надёжно сыграть в обороне и контратаковать. «Ак Барс» хорошо оборонялся, мы пытались атаковать. Когда даёшь фору сопернику в один гол, сложно забить. У Казани отменная оборона.

Игра в большинстве? Если бы забили в большинстве, всё пошло бы иначе. У Хмелевски был шанс, но реализовать его не получилось.

Как оценю возвращение Панина? Панин – наш капитан. Он хорошо выглядел», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» в следующем матче отправится в гости к «Нефтехимику» 20 января.