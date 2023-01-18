«Это особенная и важная игра для всех». Билялетдинов — о «зелёном дерби»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итог встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:1) и оценил важность «зелёного дерби».

«Игра получилась достаточно хорошей, думаю, всем она понравилась. Много моментов мы создавали, по содержанию мне очень понравилось. Задание на игру ребята, считаю, выполнили, они молодцы.

Всегда матчи между нами бывают серьёзными, каждая команда старается победить. Для меня эта игра была в любом случае важной, мы боремся за каждое очко сейчас. Понимали, что будет непростой матч, поэтому хочу поблагодарить команду за такую подготовку.

Видел баннер болельщиков, был немного удивлён. Я там в очках, смотрелось неплохо, по-моему.

Александр Радулов вышел в тройке с Ильёй Сафоновым и Кириллом Семёновым? Они уже играли вместе, после болезни Ильи мы поменяли звенья, а это возвращение было стандартным. Нам нравилось, как они играют, взаимодействие хорошее, и Сашке нравится играть с ними. Они молодцы, приносят большую пользу команде.

Что нужно улучшить «Ак Барсу» ещё в своей игре? У нас ещё есть вопросы, которые нужно поправлять. Но я уже вижу хорошие сдвиги, и это приятно. Они ещё нестабильные, так скажем, хотелось бы, чтобы игроки в каждом матче улучшали свои действия. Мы к этому идём, меня это радует. Но проблем достаточно, много вопросов, которые нужно поправлять. Главное для меня, что ребята стараются выполнять то, что мы им говорим. Нет никакого барьера, они молодцы, что воспринимают. Не хватает пока стабильности, но она должна прийти.

Скучал ли по «зелёному дерби» в отпуске? Я об этом не думал! Это, конечно, не обычная игра для нас – и игроки это понимают, и болельщики, и уфимцы, и мы. Это особенная и важная игра, безусловно, не только для нас, но и для республики», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».