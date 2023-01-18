«Он заслуживает побить рекорд Гретцки». Голкипер «Миннесоты» Флёри — об Овечкине

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри рассказал о своём отношении к погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

«Я не слишком горжусь тем, что Овечкин забросил мне больше всех среди всех вратарей в НХЛ (улыбается).

Думаю, что Овечкин заслуживает побить рекорд Гретцки. Он забивает последовательно каждый сезон, так что, надеюсь, он доберётся до Уэйна. Овечкин никогда не сбавлял обороты. Он не пропускает игры. Каждый сезон Александр стабильно забивает голы, и его броски по-прежнему потрясающие.

Мне нравится играть против него. Я думаю, что Овечкин раскрывает лучшие качества в тебе», — цитирует Флёри официальный сайт НХЛ.

Отметим, что до рекорда Гретцки Овечкину осталось забросить 84 шайбы.