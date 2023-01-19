Флёри рассказал, что ему говорит Овечкин во время матчей

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри рассказал, как разговаривает с российским нападающим «Вашингтон Кэпитал» Александром Овечкиным во время матчей.

«Иногда он подходит и говорит: «Привет». Он скажет: «Привет» или «О, я почти переиграл тебя. Ну ничего, сделаю это в следующий раз». А я такой: «Ни за что. Ты ничего не получишь». Хотя это забавно. Мне нравится, как он это делает», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 47 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и сделал 22 результативные передачи при коэффициенте полезности «+1».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1321 матч, в которых забил 810 голов и сделал 652 результативные передачи при коэффициенте полезности «+84».