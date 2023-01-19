34 сейва Георгиева помогли «Колорадо» одержать гостевую победу в матче с «Калгари»

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали «лавины» со счётом 4:1.

Дублем отметился финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен. Также на счету финна результативная передача. Дубль на счету ещё одного финна, Арттури Лехконена. Капитан «лавин» Натан Маккиннон отдал две результативные передачи. Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 34 из 35 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча.

Действующий чемпион «Колорадо» одержал третью победу подряд и 21 января встретится на выезде с «Ванкувер Кэнакс». «Калгари» потерпел второе поражение подряд и 21 января примет на своём льду «Тампа-Бэй».