Купер — о Стэмкосе: я видел, как он вырос в мужчину и лидера, он снайпер своего поколения

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер отметил, что на его глазах капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос превратился в настоящего лидера. Канадец оформил хет-трик и забил свой 502-й гол в карьере в матче с «Ванкувером» (5:2).

«Возможно, больше всего я горжусь тем, что он сказал команде после игры и как всех поблагодарил. Я видел, как этот парень вырос в мужчину и феноменального лидера. Честно говоря, он снайпер своего поколения. Вот кто он. Такие ребята, как он, редко появляются на свет. Нужно наслаждаться его игрой, я очень счастлив, что видел, как он забивал все свои голы в лиге. Он действительно заслужил это.

Что мне нравится в Ванкувере, так это то, что болельщики образованны и ценят историю игры. Им нравится наблюдать за хорошими игроками, и это видно по их уважению, поэтому я горжусь этими фанатами. Когда я приехал сюда 10 лет назад, в этой толпе, возможно, была всего пара маек «Тампы». Я думаю, что благодаря успеху, которого мы добились за последнее десятилетие, наша фанатская база действительно выросла, и вы можете заметить это по возросшему количеству наших маек. Стэмкос сыграл в этом большую роль», — цитирует Купера журналист Крис Кренн в своей соцсети.

Стэмкос оформил свой 11-й хет-трик в карьере. Купер догнал Боба Хартли по победам в НХЛ и теперь делит с ним 32-е место в общем списке главных тренеров за историю лиги.