Хет-трик Стэмкоса и два очка Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Ванкувер»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.
Хет-триком отметился капитан «молний» Стивен Стэмкос, который добрался до отметки в 502 заброшенные шайбы за «Тампа-Бэй» и стал первым хоккеистом франшизы, кому покорилась отметка в 500 голов. Голом и результативной передачей отметился российский нападающий «молний» Никита Кучеров. Российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко забросил шайбу в большинстве в третьем периоде. Отметим, что гости забросили четыре шайбы уже к 15-й минуте матча, чем во многом предопределили исход встречи.
«Тампа-Бэй» одержала пятую победу подряд и завтра, 20 января, встретится с «Эдмонтон Ойлерз».
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