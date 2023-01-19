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Хет-трик Стэмкоса и два очка Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Ванкувер»

Хет-трик Стэмкоса и два очка Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Ванкувер»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

Хет-триком отметился капитан «молний» Стивен Стэмкос, который добрался до отметки в 502 заброшенные шайбы за «Тампа-Бэй» и стал первым хоккеистом франшизы, кому покорилась отметка в 500 голов. Голом и результативной передачей отметился российский нападающий «молний» Никита Кучеров. Российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко забросил шайбу в большинстве в третьем периоде. Отметим, что гости забросили четыре шайбы уже к 15-й минуте матча, чем во многом предопределили исход встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2023, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Киллорн) – 04:40 (5x5)   0:2 Кучеров (Хагель, Пойнт) – 08:28 (5x5)   0:3 Пойнт (Чернак, Колтон) – 13:18 (5x5)   0:4 Стэмкос (Киллорн) – 14:35 (5x5)   1:4 Кузьменко (Хьюз, Миллер) – 46:35 (5x4)   2:4 Хьюз (Миллер, Хорват) – 49:10 (5x4)   2:5 Стэмкос (Кучеров) – 58:38 (en)

«Тампа-Бэй» одержала пятую победу подряд и завтра, 20 января, встретится с «Эдмонтон Ойлерз».

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