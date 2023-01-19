Лучший бомбардир «Барыса» Линден Вей получил травму на тренировке перед выездом клуба

Капитан «Барыса» Линден Вей получил повреждение на тренировке перед выездом в Челябинск, сообщает пресс-служба астанинского клуба. Сообщается, что после прохождения дополнительного медицинского обследования нападающий был переведён в список травмированных.

Вей является лучшим бомбардиром астанчан в текущем регулярном чемпионате, на его счету 36 (16+20) очков в 52 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Показатель полезности канадского нападающего составил «-3».

Всего в КХЛ на счету 31-летнего нападающего 335 матчей, в которых форвард набрал 247 очков — забросил 79 шайб и отдал 168 результативных передач. Показатель полезности канадского нападающего составил «+57».

Сегодня, 19 января, «Барыс» сыграет с «Трактором» в Челябинске. Начало матча — в 17:00 мск.