Третьяк: ФХР планирует помогать исламским странам тренерскими и судейскими кадрами

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что Федерация хоккея России намерена помогать исламским странам тренерскими и судейскими кадрами. В Казани с 14 по 17 января проходил турнир по хоккею среди исламских стран и Республики Татарстан. В рамках соревнований была учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран, куда вошло 13 государств, а также Федерация хоккея Республики Татарстан.

«Считаю, очень здорово, что проходил такой турнир, тем более хоккей нас сегодня объединяет. Люди приехали, посоревновались, наша главная задача, чтобы эти федерации имели возможность расширять географию хоккея, чтобы в хоккейную семью вливалось как можно больше разных стран. Естественно, мы будем помогать и тренерскими, и судейскими кадрами.

Спасибо Казани, гостеприимному Рустаму Нургалиевичу (Минниханову, главе Республики Татарстан. — Прим. «Чемпионата»), которые организовали всё на самом высоком уровне. Приехавшие команды никогда не играли на таком уровне, для них это был настоящий праздник», — цитирует Третьяка ТАСС.