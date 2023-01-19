КХЛ представила лучшие сейвы в истории лиги

Континентальная хоккейная лига опубликовала топ-10 лучших сейвов за всю историю лиги.

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«Открывает рейтинг Илья Ежов, выступающий за СКА – в матче плей-офф с московским «Динамо» вратарь кончиком блина дотянулся до шайбы после броска Ильи Горохова. Следом идёт Янис Калниньш: во времена выступлений за «Йокерит» он в ближнем бою очень красиво переиграл Андрея Кузьменко. Восьмая строчка – у вратаря «Барыса» Ари Ахонена, который сначала оставил щиток, не дав забить Алексею Морозову, затем потащил сложнейшее добивание от Александра Радулова. На седьмом месте – минский динамовец Дэнни Тэйлор: после отскока от лицевого борта вратарь успел сложиться и отразить бросок Итана Верека, казалось, по уже пустым воротам. Шестым идёт голкипер «Амура» Евгений Аликин со своим «тигриным» (или, если хотите, футбольным) прыжком, выбросив клюшку – это было что-то!

На пятой строчке – вновь вратарь минского «Динамо», теперь уже Джефф Гласс, сделавший три суперсейва в одной атаке соперника: взял дальний бросок и два очень опасных добивания. Четвёртая позиция – у спартаковца Никиты Беспалова, который клюшкой остановил шайбу после броска Булата Шафигуллина. Топ-3 открывает Илья Андрюхов из «Амура»: соперник идеально разыграл до пустых ворот, но вратарь успел выбросить ловушку в сторону броска Артёма Гареева и забрать шайбу. Второе место занял Андерс Нильссон («Ак Барс») и его сейв в плей-офф на Романе Бердникове – нападающий был первый на отскоке, и голкипер, выбросив клюшку, бросился на шайбу. Первая строчка – у вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина: он успел среагировать на рикошет от своего же защитника и каким-то немыслимым образом не пустить шайбу за ленточку – красота!» — сказано в сообщении на сайте КХЛ.