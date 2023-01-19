Кожевников: Третьяк говорит, освобождают каких-то 40 мест. Не знаю, для кого

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что сокращение лимита на легионеров в следующем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ пагубно повлияет на развитие молодых игроков лиги.
«Прав ли Терещенко, что скоро россиян может не остаться в НХЛ из-за некачественной работы с молодёжью? Я скажу, что с молодёжью у нас вообще никто не работает, не дают играть. Вроде бы, как Третьяк говорит, освобождают каких-то 40 мест. Не знаю, для кого. И как без конкуренции расти? Вот это понять не могу. Конкуренция должна быть – тогда и молодёжь будет расти. И доверие тренера», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, в следующем сезоне КХЛ максимальное количество иностранных игроков в каждой команде будет сокращено до трёх хоккеистов.
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